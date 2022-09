Um debate frio e mórbido dos candidatos ao Senado

Não foi um encontro de gigantes. A política ficou menor com os candidatos ao Senado - ou parte deles - desenterrando esqueletos no debate realizado no YouTube pela Rede Calderaro nesta quinta-feira. Desconsiderar o papel da CPI como instrumento de mobilização da imprensa, da sociedade e do governo na compra de vacinas e no combate sistemático à Covid 19 foi um erro de Arthur Virgilio. E uma injustiça com Omar Aziz, cujo papel como presidente da CPI foi fundamental para a remodelagem da rede de combate à pandemia no Brasil.

Como foi um erro trazer para o debate o caso Flávio pelos candidatos Luiz Castro e Bessa. Arthur, segundo Castro, teria escondido um cadáver.

Na verdade, Arthur utilizou da maior transparência. Chegou na fronteira entre o público e o privado, empurrado pela emoção, mas não a ultrapassou. Nesse aspecto, erraram os candidatos que o atacaram e lhe atribuíram um pecado que não tem. Primeiro, porque é um assunto alheio a disputa pelo Senado. Segundo, porque mexe com famílias que ainda sofrem.

Pecado por pecado, Arthur errou ao atribuir corrupção a gestão de Luiz Castro na Secretaria de Educação. Quem acompanhou o escândalo do sobrepreço do transporte escolar sabe que Castro foi vítima de uma armadilha destinada a destruir sua reputação como gestor público.

Como a maioria foi mal no “debate”, quem chamou a atenção foi a mediadora - Isabela Pina. E aqui reside a resposta à pergunta dos leitores: quem ganhou o debate? O charme da apresentadora. Calma, ela conseguiu conter arroubos de Arthur e Menezes e funcionou como vacina contra a sonolência geral provocada por trocas de acusações. Debate de verdade não houve.