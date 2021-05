O tamanho das manifestações bolsonaristas e o ponto do medo

As manifestações deste sábado de bolsonaristas pedindo a intervenção das Forças Armadas, o "controle" do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, são ideias repetidas ao longo deste segundo ano de governo, mas com uma diferença fundamental. O número de pessoas envolvidas está crescendo, estimuladas de um lado por um presidente, negacionista, autoritário, e, de outro, por um Congresso omisso e um Judiciário que politiza suas decisões.

Ministros das cortes superiores se tornaram celebridades e brilham nos holofotes. Mas não têm a ousadia e o patriotismo que deles se espera para defender o País da tirania, do risco do caos e do atraso politico-institucional. A defesa da liberdade e da democracia exige coragem, ação, determinação.

No caso dos excessos do presidente Bolsonaro, há a necessidade de uma urgente reação do Congresso Nacional, que leve a um necessário processo de impedimento.

Ou as forças democráticas do país fazem isso agora ou será impossível impedir que Bolsonaro destrua o Brasil - a economia está mal, a Covid matou 400 mil brasileiros e o presidente sobrevoa manifestações que criticam medidas sanitárias e preventivas contra o avanço da pandemia.

O risco dessa “onda bolsonarista” é sua evolução.

Há uma frase de um surfista que se aplica bem a este momento: ”Uma onda não pode ser medida em pés ou polegadas, mas em pontos de medo”. Na verdade há um ponto de medo explícito nas manifestações deste sábado. O país está dividido, as instituições sob ataque e sem reagir. O problema dessa onda, de fato , é o ponto do medo, no qual ela dobra….

