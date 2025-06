O sorriso sob censura

Esse país, tão pobre e tão infeliz, deveria ter ao menos o direito de sorrir de sua tragédia.

Sorrir é verbo. Fala por si mesmo. E é milagre. Mesmo nos momentos mais críticos há espaço para o riso, seja porque de repente surge a percepção de que nem tudo foi perdido ou de que é possível um recomeço. Por isso especialistas dizem que o sorriso é "uma poderosa ferramenta psicossocial".

Você tem uma experiência própria sobre o sorriso. Quantas vezes, mesmo sob constrangimento e vergonha, você riu muito quando um amigo querido, ao seu lado, levou um escorregão? E ele, olhando para você, machucado e surpreso, perguntou: "E você ainda acha graça?" É o inesperado, você e o processo mental desencadeado com o escorregão.

Assim é a piada. Ela precisa provocar em você essa reação, independentemente de como é contada.

Nos anos 80 a TV proporcionava programas de humor incríveis, com as piadas de Costinha e seu repertório gay - hoje, homofóbico. De Dercy Gonçalves, com sua "língua suja" ou de Chico Anísio, denunciando, de forma jocosa, corrupção dos políticos.

Hoje esses humoristas não teriam espaço para fazer o Brasil sorrir e terminariam presos.

O que está acontecendo com Brasil pós - ditadura, se a censura em muitos casos é maior, mais intensa, mais persecutória? Onde erramos ?

No excesso de leis que não garantem direitos, apenas mantêm um preconceito que continua escondido sob o capuz falso de um país que se reinventou mal, deu superpoderes a juízes que julgam por critérios próprios, muitas vezes ignorando a própria lei, mesmo leis mal redigidas, aprovadas para agradar grupos minoritários, que na prática continuam vítimas. A prática social continua a mesma.

Quando encarceram um humorista, quando calam o sorriso, juízes fazem justiça com as próprias mãos, ou com base em leis mal redigidas e que apenas estimulam mais injustiças, estão matando a esperança. Estão matando a alegria.

