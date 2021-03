O chega pra lá de Arthur Virgílio em Luciano Huck

O ex- prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, planeja voar alto: é pré-candidato às prévias do PSDB que vai escolher o nome do partido para disputar a presidência da República em 2022. Arthur iniciou sua jornada com um "chega pra lá" em Luciano Huck, o apresentador do Caldeirão, que tem a simpatia do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

O ex-prefeito é um diplomata de carreira, mas tem um discurso ferino quando se trata se desqualificar a concorrência. “FHC tem o direito de errar", disse Arthur, ao mencionar o apoio de FHC a uma provável candidatura do apresentador. Mas o caldeirão no qual Arthur mete a sua colher não é de Huck, é politico, um angu fervente do qual deve sair o candidato do PSDB à presidência da República .

Credenciais para isso ele tem - uma carreira como diplomata e um histórico de contribuições com o País, sobejamente reconhecido. Ou não teria hoje o espaço que tem na mídia nacional e internacional, se fosse um politico mediano e regional. Não é. Arthur é bem maior.

Não à toa coleciona admiradores e detratores em todo o lugar, amigos inseparáveis e inimigos ferozes, que já foram amigos algum dia…

Arthur é o politico do qual, entretanto, se pode admitir que seja dito tudo contra e a favor dele, menos que não é um nome que deva ser considerado em um momento no qual há vários fatores em jogo no País. O principal deles, a liberdade de expressão e opinião, que ele tanto preza e da qual os brasileiros, mesmo sob constante ameaça, não querem e nem desejam abrir mão.