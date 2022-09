Ninguém deve nada pelo que Amazonino realizou. Era sua obrigação. Mas sua história é fascinante

No confronto entre Braga e Amazonino pela vaga para o segundo turno, o que deve contar, além da legitimidade de escolha de cada eleitor, é a história de cada um. A de Amazonino contém o tempo da razão e da fé, da ousadia, da paixão e até do desespero de deixar um legado para as futuras gerações. Ninguém deve nada a Amazonino por isso. Era seu dever. Mas sua história é fascinante.

Eu alertei, deste espaço, que o senador Eduardo Braga era obsessivo e um adversário perigoso para o ex-governador Amazonino Mendes. Ninguém ouviu. Braga acelerou nas últimas horas e parece ter grandes chances de chegar ao segundo turno contra o governador Wilson Lima. Mas não chegou ainda. Tudo está nas mãos do eleitor - jovens que ouviram falar da obra de Amazonino e dela usufruem, e de velhos que acompanharam a trajetória de um dos maiores nomes da política do Estado do Amazonas.

Ninguém deve nada a Amazonino. Sua história não exige compensação alguma das novas gerações. Nem os adultos que o viram usar as ferramentas de que dispunha para desenvolver amplo programa social no Estado, buscar integrar a economia do interior com a da cidade, valorizar o homem do campo, abrir espaço na saúde pública para as crianças, com os Caics.

A de Amazonino contém o tempo da razão e da fé, da ousadia, da paixão e até do desespero de deixar um legado para as futuras gerações.

Já disse que Braga é competente e ousado, mas não tem a sensibilidade de Amazonino. Nem a capacidade de ouvir, de compreender que pessoas pensam diferente e têm escolhas.

A capacidade do candidato de ouvir e procurar entender os outros é fundamental. De estar presente no Estado do Amazonas toda a vida é fundamental. Amazonino é uma árvore fincada na terra, espalhando suas sementes e produzindo frutos, enquanto Braga é um avião em busca da terra prometida.

Você, nem eu, nem ninguém deve nada a Amazonino, mas sua história, sua obra já o credencia a estar no segundo turno contra o governador Wilson Lima. Mas, como disse, tudo depende de você…