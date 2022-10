Lula foi mal. Um Bolsonaro frio venceu o debate da Band

No debate deste domingo na Band, os polos se inverteram. Lula falou para a classe média - criação de universidades, escolas técnicas. Bolsonaro mirou os pobres - Auxílio Brasil, salário de professores. Lula fez uma aposta errada: a de que destruiria um adversário que havia passado as últimas 24 horas sob bombardeio por causa de vídeo no qual falava de um “clima” com meninas venezuelanas, que o ex-presidente estranhamente não explorou como se esperava.

Era o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, ainda exposto. Nem mesmo a decisão do ministro do TSE, Alexandre de Moraes, que considerou sua publicação fake ou fora de contexto, impedia Lula de utilizá-la como a “bala de prata” para desconstruir o discurso de moralidade do adversário.

Lula não falou com os telespectadores. Gritou com eles, em contraste com um tom cínico e “sereno” de Bolsonaro.

Enquanto Lula sibilava ferozmente, irritado e emparedado ao ser acusado de corrupção e de destruir a Petrobras, Bolsonaro se revelava frio, calculista, surpreendentemente gelado e ameaçador, pedindo que os eleitores não permitissem que o adversário voltasse ao “local do crime”.

Sim, o debate foi horrível, mas Lula perdeu.

A Band diz que dois milhões de pessoas assistiram ao debate pela TV e nos seus canais no YouTube. É possível que “a bala de prata” que Lula prometeu usar horas antes do debate, tenha sido de alguma forma usada por Bolsonaro… Mais uma vez, polos invertidos, expectativas frustradas…