Lula está contribuindo para êxito do ato programado por Bolsonaro

O presidente Lula acaba de inflar o ato que o ex-presidente Bolsonaro programou para o dia 25 na Avenida Paulista. Se havia muita gente da direita disposta a ouvir as explicações do Capitão sobre as acusações de que planejou um golpe de estado, outro seguimento, menos radical, que mantinha distância de Bolsonaro, parece disposto a comparecer para protestar contra Lula, depois que o presidente comparou a ofensiva de Israel em Gaza à matança de 6 milhões de judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Pior do que os problemas diplomáticos que Lula criou com Israel e outros países, é a questão interna. Lula até aqui não contribuiu em nada para unir o País. Ao contrário, tem fomentado a polarização, com perseguição sistemática a adversários.

Até aqui parece mais interessado em política externa do que em governar para os brasileiros.

Lula ainda não entendeu que o mundo mudou e que precisa olhar mais para o seu País.