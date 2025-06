Governo, bonzinho, mete a mão no seu bolso

É cada vez mais frequente a criação de benefícios a famílias consideradas pobres ou extremamente pobres. É uma iniciativa louvável dos governos, mas a conta por essa bondade é passada diretamente para a classe média, que vive de salários e vive mal.

Na medida em que os governos, pela incapacidade de gerar empregos, e pelo desejo de atuar politica e eleitoralmente, criam benefícios, esgotam a capacidade dos demais cidadãos, obrigados a pagar mais pelo consumo de energia e água, por exemplo.

O Programa Bolsa Família beneficia cerca de meio milhão de pessoas no Amazonas. Cada beneficio soma R$ 727,12. Ao tempo em que se revela necessário em períodos de crise, não é temporário. É eleitoral, usado descaradamente com esse propósito por Bolsonaro ( na última eleição) e por Lula.

E a bondade não para por aí. O governo do Amazonas beneficia atualmente 300 famílias com o auxilio estadual, enquanto a prefeitura de Manaus investe no auxilio manauara. Cerca de 40 mil famílias são beneficiadas com uma renda mensal de R$ 200.

Lá na ponta falta dinheiro para investimento em infraestrutura, transporte, saúde e outros serviços vitais para uma cidade como Manaus.

Agora foi criada mais uma bondade, com clara intenção de angariar votos. O governo federal vai beneficiar mais de 45 milhões de famílias com isenção do pagamento de energia elétrica. Somente no Amazonas o beneficio vai chegar a meio milhão de consumidores, que não pagarão pela energia consumida.

Essa é outra conta passada para os demais consumidores, que pagarão por uma energia já extremamente cara.

Na prática, é um programa eleitoral, feito na medida para reeleger Lula. E um crime contra o bolso do cidadão que alimenta, com impostos cada vez mais escorchantes, os cofres desse país. Alguém precisa grita: socoooorro, polícia!!!