Eleições 2022: Sucessão no Amazonas com partidos em compasso de espera

Desacelerou o movimento dos partidos políticos em torno da eleição de 2022 no Amazonas. Com os olhos voltados para a CPI da Pandemia e os estragos que vem provocando na imagem do presidente Bolsonaro, alguns pré-candidatos ao governo do Estado avaliam cenários nos quais a disputa presidencial possivelmente ocorrerá sem a participação do presidente, e de alguns aliados importantes, como o governador do Amazonas, Wilson Lima.

O governador tem futuro incerto depois de denunciado pela Procuradoria Geral da República ao STJ.

Antes de tudo, a eleição de 2022 será uma disputa nacional, com a escolha do Presidente, de um senador, de oito deputados federais e dos 24 deputados estaduais.

O quadro desenhado, sem a possível participação de Bolsonaro, ou com ele muito desgastado com o eleitorado, e o eventual afastamento de Wilson Lima nos próximos meses, mexe com os nervos dos políticos locais. Por razões diversas.

1 - O eventual afastamento do governador Wilson Lima pelo STJ colocará em xeque o desempenho dos atuais deputados estaduais, que rejeitaram um pedido de impeachment contra o governador, pelos crimes que a Procuradoria Geral da República apontou na denúncia ao tribunal: desvio de recursos da saúde e de comandar uma organização criminosa.

2 -Que satisfação os atuais parlamentares darão aos eleitores, diante de uma possível condenação de Wilson Lima pelo Superior Tribunal de Justiça?

Quanto à disputa pelo governo, dois cenários estão aí, sob avaliação dos principais caciques dos partidos políticos.

1 - Caminhar ao lado de Bolsonaro, com o presidente sem a estatura de 2018; com Lula reabilitado, ou Ciro Gomes com aquele “gênio” sem controle que coloca tudo a perder à menor irritação.

2 - O outro cenário, que pode se fundir ao primeiro e criar um grande obstáculo aos eventuais pré-candidatos ao governo do Amazonas, é a possibilidade do vice-governador Carlos Almeida assumir o governo, no caso de afastamento de Wilson Lima. Se isso ocorrer, Carlos fatalmente será candidato à reeleição. O que mudaria tudo e um novo quadro teria que ser desenhado…