Eduardo Braga caiu na 'armadilha' da energia elétrica e não sabe sair dela

Pesquisas divulgadas oficialmente neste segundo turno no Amazonas revelam um progressivo distanciamento do governador Wilson Lima do senador Eduardo Braga (MDB), com avanços de Wilson no interior e na capital. É um cenário que o senador não aceita ou não acredita. Mas é fato que alguns prefeitos que o apoiaram no primeiro turno mudaram de lado e isso impacta no processo de desidratação continuada de sua candidatura.

O erro não está nas pesquisas, que o senador ataca e tenta censurar recorrendo ao Tribunal Regional Eleitoral, mas em uma estratégia equivocada de campanha, fundada em fugas de problemas que o candidato deveria enfrentar de frente.

Por exemplo, Braga caiu na armadilha da energia elétrica e não soube sair dela. É fato que é acionista da Eletrobrás e com interesses legítimos nos dividendos da empresa. Não investe quem não quer ter lucro.

Braga erra ao tentar vender para o eleitor que os medidores externos de energia não serão instalados. É um claro estelionato eleitoral (porque promete o que não poderá entregar), ao tempo que incentiva a violência, ao incitar a população a “reagir” contra funcionários da concessionária de energia que operem ou venham a operar a instalação dos medidores.

Como acionista da Eletrobrás, o senador foi um dos beneficiários do pagamento de dividendos no mês de setembro, algo em torno de R$ 1,3 bilhão, montante dividido entre todos os investidores. Braga é um deles, e contribuiria muito para a sua biografia se revelasse quantas ações da estatal possui e o valor recebido em setembro.

Verdade é o que o eleitor quer. Não é crime ser acionista de uma empresa. Crime é vender o que não pode ser entregue.

A expectativa geral é que o senador engate uma marcha leve, mas veloz, uma terceira ou quarta para reduzir a vantagem que seu adversário vai administrando sem muito esforço. E não é difícil “avançar”. Basta ser um pouquinho leve, um pouquinho comedido. Humildade faz bem e gera empatia…