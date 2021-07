Covid 19 mudou os costumes de um tempo gostosamente imoral

No auge da Covid 19 em Manaus, vozes calavam e sorrisos se apagavam todos os dias. E nos reprimimos tanto que até o beijo foi suprimido e o sexo passou a ser praticado com o cuidado de 100 anos atrás. O medo havia mudado a moral deste tempo gostosamente imoral.

Agora, ignorando o perigo, estamos voltando para as ruas, para as festas, para as luzes das boates, reingressando na fantasia de um mundo sonhado, regado a bebida e sexo. Tudo como o diabo e a gente gosta.

Mas não estaremos abrindo as portas para um novo e mortal ataque do monstro que pode estar no beijo melado ou no lenço de papel na mesa do bar?

A pandemia, no seu auge no Amazonas, foi um tempo de medo e isolamento. Mas também de família, de cuidado com o outro. Amigos morriam ou ficavam sequelados. Irmãos enterravam irmãos sem tempo para despedidas.

De repetente veio a vacina. O vírus cedeu, mas nem tanto. O que mudou assustadoramente foi o cuidado que tínhamos. Relaxamos tanto que os números divulgados diariamente ainda indicam que o perigo não passou.

De 1 de junho a 31 de julho morreram de Covid no Amazonas 207 pessoas, das quais 143 em Manaus.

Se comparado com o auge da pandemia, entre fevereiro e abril, quando morriam 100 pessoas ou mais por dia, esse número é pequeno. Mas é também uma amostra de que lidamos com o imprevisível, com um monstro que tem o poder de se transformar rapidamente e vencer todas as barreiras erguidas pela ciência, inclusive a vacina.

