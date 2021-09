Zoë Kravitz e Channing Tatum aumentam rumores de namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Channing Tatum, 41, e a atriz Zoë Kravitz, 32, alimentaram os rumores de que estão namorando após serem vistos passeando juntos e comendo em um restaurante, no bairro do Brooklyn, Nova York, nesta quinta-feira (2).

Segundo o PageSix, eles pararam em um restaurante mexicano local, onde sentaram do lado de fora e comeram tacos enquanto conversavam. O suposto casal também usava óculos escuros, que Zoë manteve durante todo o almoço.

Apesar de ainda não terem sido fotografados dando um beijo, segundo o site norte-americano Vulture, ambos já estariam namorando. O casal teria começado o relacionamento após trabalharem juntos em "Pussy Island", filme que ainda não tem data de lançamento no qual ela é a diretora.

Mas fotógrafos já registraram um passeio de bicicleta dos dois no qual ela o abraça em clima de romance. Até agora, nenhum dos dois confirmou o envolvimento.

Já o Daily Mail aponta um novo indício para o romance ao publicar que Tatum já segue ao menos quatro fã-clubes relacionados a Zoë nas redes sociais.

A atriz teve concluído o processo de divórcio do ator Karl Glusman, 32, com quem estava casada há um ano e meio, diz o TMZ. Agora, o caminho dela está livre para assumir o romance com o ator, com quem tem sido vista ultimamente.

Zoë entrou com a ação de separação no dia 23 de dezembro. A atriz, que vai interpretar a Mulher-Gato no filme "The Batman', e Glusman se conheceram em 2016. Eles se casaram em junho de 2019 em Paris, na casa do pai da atriz, o cantor Lenny Kravitz, 57.