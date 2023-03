Zizi Possi faz 67 anos e passa aniversário internada em hospital

"Como vocês estão percebendo, estou num ambiente diferente. Eu vim matar saudade do meu amante, Sírio e Libanês (risos)", brincou ela, em vídeo. "Encrenquinhas chatas, mas nada grave, graças a Deus, a começar com essa coisa que a Covid deixou em mim que é esse [pigarro], que não passa nunca e outras complicaçõezinhas".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Zizi Possi celebrou seu aniversário de 67 anos, nesta terça-feira (28), de uma forma bem diferente. Em publicação no Instagram, a artista agradeceu ao carinho dos fãs e contou que está internada no Hospital Síro-Libanês, em São Paulo, por conta de complicações adquiridas após ter enfrentado a Covid-19.

