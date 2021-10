Zilu Godoi mostra selinho com amiga e é criticada na web: 'Só faltava isso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Zilu Godoi, 63, ex-mulher do sertanejo Zezé Di Camargo, foi criticada por internautas neste domingo (10) após compartilhar em suas redes sociais uma foto dando um selinho em uma amiga.

"Como fazia nossa saudosa Hebe Camargo. Quando somos amigas irmãs como presente de Deus. Esse é nosso jeito de cumprimento. Amigas para sempre", afirmou Zilu ao mostrar a foto com a amiga Carmem Gusmão.

Os internautas não concordaram com a empresária. "Eu nunca beijei na boca da minha amiga e nem quero", "agora é moda, nem com minha mãe faço isso" e "esses famosos inventam demais" foram alguns dos comentários.

Zilu foi casada por 32 anos com Zezé Di Camargo, que faz dupla com Luciano, e juntos eles têm três filhos. Mesmo com a oficialização do divórcio em 2014, o casal manteve uma briga na Justiça pela divisão dos bens, que Zilu contestava.

Em julho deste ano, ela fez um desabafo nas redes sociais. "Ele ganhou o processo, mas lá em cima Deus sabe quem está certo e quem está errado. A justiça do homem prevaleceu, mas a justiça de Deus ele sabe que ela virá. Infelizmente, fui imatura."

"No momento da emoção e do desespero, eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que por uma fazenda, que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões da minha parte, e seria mais. A justiça do homem é assim, sempre olha para o lado mais forte, e ele ganhou, realmente."