Zilu Godoi, ex de Zezé Di Camargo, chama Graciele Lacerda de periguete

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zilu Godoi, ex de Zezé di Camargo, chamou Graciele Lacerda, atual mulher do cantor, de periguete. O comentário foi feito neste domingo (25) em uma foto publicada por Rick, da dupla com Renner, no Instagram.

A imagem mostra a mulher dele, Geralda Helena, aproveitando uma praia em Itapema (SC), cidade onde Zezé comprou um apartamento. "Amiga, o Zezé está aí com a piriguete [sic] dele", escreveu Zilu.

O comentário logo repercutiu na rede social: "Zilu, supera", respondeu uma internauta. "Zilu, vai ser feliz. Pare de implicar com os outros, eles estão bem e felizes", comentou outra. Mas teve também quem saiu em defesa da empresária: "Eita, que falta de empatia com a Zilu, mulherada...Mais amor, menos julgamento", escreveu uma internauta.

Depois de toda a repercussão, Zilu apagou a publicação. Ela e Zezé ficaram juntos por 32 anos e são pais de três filhos: Wanessa, Camilla e Igor. Os dois se separaram publicamente em 2012 e oficializaram o divórcio apenas em 2014. De lá para cá, eles ficam se alfinetando com declarações polêmicas.