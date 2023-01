Zico recrimina torcida do Flamengo por música com Pelé e Maradona

Na última sexta (13), a filha mais velha de Pelé, Kely Nascimento, compartilhou com seus seguidores fotos do ex-jogador nos últimos dias de vida no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em um longo texto, ela também agradeceu a equipe médica que cuidou do pai durante a internação de um mês no local.

Amigos e celebridades apoiaram as falas do ex-jogador, tais como Ana Furtado, Felipe Andreoli, Dado Dolabella e Du Moscovis.

Zico fez um vídeo em que pediu para que a torcida pare de cantar essa música. "Gostaria de fazer esse pedido de não cantarem essa música que fala de Pelé e Maradona. Compreendam o que esses caras representam para seus países e também para mim. Se quiserem me homenagear, usem a criatividade do que ofereci para vocês em toda minha carreira", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Zico, Zico, Zico, Zico, Zico... O Pelé é maconheiro, Maradona cheirador". Foi essa música que a torcida do Flamengo cantou durante um momento que deveria ser de homenagem ao Rei Pelé na estreia do Campeonato Carioca. Porém, esse fato desagradou o maior ídolo flamenguista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.