Zezé Di Camargo e Luciano fazem show em São Paulo para vacinados contra Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano é a primeira a fazer um show na cidade de São Paulo desde a implantação do passaporte da vacina na capital paulista. A apresentação, que celebra os 30 anos de carreira dos artistas, será neste sábado (4), no Espaço das Américas, na Barra Funda (zona oeste da capital paulista), às 20h30.

O show, que faz parte do projeto "Edição Limitada", será no formato mesa e cadeira, com capacidade para 1.560 pessoas, respeitando o distanciamento entre as cadeiras, uso de máscara obrigatório e seguindo todos os protocolos de segurança.

Para a apresentação, os ingressos, que estão quase esgotados, estão sendo vendidos para mesas com 4 lugares ou camarotes com 6 lugares para pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social.

O posicionamento do público será feito pela demarcação no piso de forma a garantir o distanciamento social exigido e uma equipe treinada estará à disposição das pessoas no evento.

Segundo a organização, na entrada, além de todos os convidados terem suas temperaturas testadas por termômetros à distância, será obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos Conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saudeSP). A casa será aberta às 19h.

Durante o espectáculo, o cliente poderá pedir alimentos e bebidas por um cardápio online e o pagamento será por cartão de crédito ou débito. A entrega será feita pela equipe da casa.

Caso o cliente precise se mover pelo espaço, a máscara é obrigatória e aglomerações não serão permitidas, segundo a organização.

"O maior papel do artista é levar alegria para nossos fãs e, após um ano atípico, tivemos que nos adaptar para podermos continuar trabalhando. Iremos nos apresentar com toda paixão, pois, o público merece", diz Luciano, que superou o trauma de agulha e celebrou ao ser vacinado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em junho.

A dupla cantará os principais destaques da carreira, como "É o Amor", "Você Vai Ver", "No Dia Em Que Eu Saí de Casa" e "Dois Corações e Uma História".

"Nossa maior felicidade é viajar pelo Brasil e ver o público cantando nossas músicas nos shows, porém, há cerca de um ano, essa sensação foi tirada de nós, por motivos de força maior. Não consigo descrever minha emoção para pisar novamente nos palcos", afirma Zezé Di Camargo.

OUTROS SHOWS

Também neste sábado, mais dois artistas se apresentarão na capital paulista. Para a entrada em ambos, será necessário o comprovante de vacinação na porta do local.

O cantor Paulo Ricardo fará o show "Rádio Pirata 35 Anos" na Audio, na Barra Funda, às 20h30, com vendas dos ingressos online. Já o Tom Brasil, na zona sul, abrirá a casa para um show, às 21h, da cantora Baby do Brasil, que recentemente disse que não recebeu a vacina contra a Covid.