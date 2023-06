Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda confirmam casamento para 2024

No ano passado, a famosa disse que já se sentia casada com o artista e tinha preguiça de organizar uma cerimônia de casamento.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zezé Di Camargo, 60, e Graciele Lacerda, 42, vão casar em 2024. A assessoria do cantor confirmou a notícia ao Gshow, informando que o casório deve sair no segundo semestre do próximo ano.

