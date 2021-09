Zélia Duncan diz que Neymar é 'decepção como cidadão' e o manda pagar impostos

Aos 80 anos, Pelé passou por passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon e está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Neymar voltou a responder a atriz e mandou a ela o link de seu instituto.

A crítica de Zélia Neymar ainda não havia respondido. Porém, ele rebateu as de Pillar em que ela disse que se decepciona a cada dia mais com o jogador. "Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável", escreveu ela no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.