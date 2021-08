Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

Artistas e amigos se divertiram com as imagens. "Estou seguindo os ensinamentos do mestre. E me preparando para representar daqui quatro anos nosso samba na Olimpíadas", escreveu Arlindinho.

"Vacina boa é a que vai no seu braço! Sem essa de ser sommelier de vacina, pois todas as que estão disponíveis são super eficazes e salvam vidas! Vamos juntos nessa? Ah! E não esqueça da segunda dose!!", escreveu em seu Instagram naquele momento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho, 62, foi diagnosticado com Covid-19 e está internado no Rio de Janeiro. O cantor se encontra desde o sábado (14) na Casa de Saúde São José, em Humaitá.

