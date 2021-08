Zé Ramalho desiste de participar de novo disco de Sérgio Reis

Zé Ramalho se junta a outros artistas, como Maria Rita, Guilherme Arantes e Gutemberg Guarabyra (da dupla Sá e Guarabyra) que desistiram de participar da gravação do novo disco de Sérgio Reis depois que o ex-deputado viralizou em redes sociais convocando uma greve nacional de caminhoneiros como protesto contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um artista desembarca da produção do novo álbum de Sérgio Reis, 81. No sábado (21) o cantor Zé Ramalho (71) anunciou que não vai participar nem autoriza a inclusão da música "Admirável Gado Novo" pelo sertanejo.

