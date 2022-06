Zé Neto quebra três costelas em treino de boxe e cancela shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Zé Neto, 32, descobriu nesta sexta-feira (3) que fraturou três costelas durante um treino de boxe realizado na última terça-feira (31). Na ocasião, ele chegou a ir ao hospital, mas acabou não constatando a lesão.

Como as dores não passaram, ele fez exames que identificaram que ele quebrou três costelas do lado direito. Com isso, ele precisará manter repouso e os shows da dupla Zé Neto e Cristiano agendados entre 3 e 16 de junho foram cancelados.

Segundo o médico Paulo César Espada, que atendeu o cantor, as fraturas foram identificadas nos arcos costais de número 9, 10 e 11. Por sorte, não houve lesão pulmonar. A situação dele será reexaminada em 15 dias.

"O cantor já iniciou o tratamento e por recomendação médica deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias", diz a assessoria da dupla (leia a íntegra do comunicado abaixo). "Agradecemos a compreensão de todos e desejamos uma ótima recuperação para o Zé Neto."

Zé Neto vive uma maré de azar desde que viralizou uma fala dele durante um show da dupla na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, no dia 12 de maio. "Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet", disse na ocasião. "O nosso cachê quem paga é o povo. Nós não precisamos fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não."

Além de atrair a fúria dos fãs de Anitta, que seria a quem ele estaria se referindo, a fala acabou desencadeando uma série de apurações em torno do dinheiro com que diversas cidades bancam shows. O próprio show em Sorriso custou R$ 400 mil e foi pago pela prefeitura da cidade, uma das que será investigada pelo Ministério Público na chamada "CPI do Sertanejo".

LEIA A ÍNTEGRA DO COMUNICADO SOBRE ZÉ NETO

"Após sentir fortes dores, nessa sexta-feira (3), o sertanejo Zé Neto retornou ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP, para refazer os exames, onde foi identificado fraturas dos 9º, 10º e 11º arcos costais, conforme boletim emitido pelo hospital. O cantor já iniciou o tratamento e por recomendação médica deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias. Portanto, a partir de hoje, 3 de junho, até 16 de junho todos os shows da dupla Zé Neto & Cristiano foram cancelados. Agradecemos a compreensão de todos e desejamos uma ótima recuperação para o Zé Neto.

Att. Assessoria de Imprensa Zé Neto & Cristiano"