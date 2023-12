Zé Neto deve receber alta no início da semana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Neto, da dupla com Cristiano, deve ter alta no início desta semana, segundo o novo boletim médico. Confira:

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente. A equipe médica recomenda permanência para acompanhamento médico em ambiente hospitalar para que o paciente continue em observação e realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista. A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana".

O sertanejo permanece realizando exercícios de fisioterapia respiratória, devido às fraturas em três costelas.

O cantor está internado em um quarto após deixar a UTI. A permanência no hospital segue protocolo de segurança para casos de acidente de alto impacto.

ACIDENTE

O acidente ocorreu na terça-feira (5), quando Zé Neto saía de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

A Polícia Rodoviária Federal disse que o acidente com colisão lateral entre veículos contou com cinco vítimas. Além de Zé Neto, outra pessoa também se machucou gravemente. As outras três tratam ferimentos leves -uma delas é menor de idade, segundo informações preliminares da PRF.