Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente com capotagem em Minas Gerais

A assessoria de imprensa do Hospital de Base de São José do Rio Preto informou à reportagem, por volta das 23h, que Zé Neto passa por uma avaliação médica.

A causa do acidente não foi informada. A reportagem tenta localizar a assessoria de imprensa do cantor. Seu produtor, Genilson Farias, publicou no Instagram que o sertanejo sofreu ferimentos leves e passa bem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais nomes do Folha sertanejo, Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira (5). O cantor voltava de seu rancho, em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte, quando seu carro capotou.

