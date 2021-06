Zé Felipe e Virgínia Fonseca completam três meses de casados com declaração

A influenciadora aproveitou a postagem do marido e a compartilhou no stories de seu Instagram com a mensagem "Te amo para sempre. Eu amo vocês!". A primeira filha do casal nasceu em 30 de maio.

"Três meses de casado com a mulher mais linda do mundo. Linda em tantos sentidos, em todos para falar a verdade. Cada vez que te olho sinto um orgulho. O amor vem da admiração e essa paixão renasce em mim em cada atitude sua", escreveu o músico.

