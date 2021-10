Zé do Caixão ganhará versão americana pelas mãos de produtora de Elijah Wood

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiro personagem de terror do cinema brasileiro, Zé do Caixão ganhará as telas dos cinemas do mundo em um filme produzido pelo ator Elijah Wood --ele é um dos fundadores de uma empresa especializada em produções assustadoras, a SpectreVision.

Segundo a revista britânica Screen Daily, especializada na cobertura de cinema, a produtora pretende ressuscitar o agente funerário que busca a mulher capaz de gerar o filho perfeito em um filme em inglês, rodado nos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, uma empresa mexicana assinou um contrato com a One Eyed Filmes, detentora dos direitos dos filmes de Mojica, para filmar uma versão dele em espanhol.

Conhecido em inglês como "Coffin Joe", o personagem é uma criação de José Mojica Marins, morto em fevereiro do ano passado aos 83 anos em decorrência de uma pneumonia.

Ele concebeu, dirigiu e protagonizou a trilogia de Zé do Caixão, composta pelos longas "À Meia-Noite Levarei Sua Alma", de 1964, "Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver", de 1967, e "A Encarnação do Demônio", de 2008. O personagem ainda apareceu em outros filmes, além de três programas de TV, músicas, videoclipes e HQs.

Na entrevista à Screen Daily, Daniel Noah, co-fundador da Spectrevision, afirma que a produção deles busca oferecer uma versão do "Coffin Joe" mais acessível e atual, capaz de dialogar com um público mais amplo, mas sem perder o DNA que o fez tão querido junto aos fãs de Mojica.

"'Coffin Joe' é um bicho-papão emblemático e inesquecível, que merece ser reimaginado para a nossa cultura contemporânea. Queremos criar um filme capaz de traduzir a maestria sombria de Mojica para o nosso mundo moderno", afirmou.

Já o filme mexicano será adaptado para a realidade do país e dirigido por Lex Ortega e Adrian Garcia Bogliano, o último diretor do filme "A Chegada do Diabo", de 2012. A produção ainda está na fase de finalização do roteiro.