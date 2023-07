Zé Celso tem piora, mas família e amigos reiteram possibilidade de recuperação

"Ele teve um agravamento durante a noite, porém, estando vivo, tem possibilidade de se recuperar. Estamos organizando com a família e a psicóloga como atravessaremos essa fase difícil", diz. Sem dar detalhes sobre a piora do quadro, família e amigos reiteram que estão otimistas.

É o que informa a médica Luciana Domschkem, que cuida da saúde e é amiga do dramaturgo e diretor do Teatro Oficina, na manhã desta quarta (5). Ela esteve no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ele está internado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zé Celso, que foi internado com 53% do corpo queimado após um incêndio em seu apartamento nesta terça-feira (4), teve uma piora em seu quadro de saúde durante a noite, mas ainda tem possibilidade de recuperação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.