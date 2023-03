Zé Celso Martinez Corrêa e Marcelo Drummond vão se casar após 36 anos juntos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de 36 anos juntos, José Celso Martinez Corrêa, 86, e Marcelo Drummond, 60, decidiram oficializar a união. Os dois vão se casar em maio, em cerimônia cujos detalhes vêm sendo definidos aos poucos e em data ainda não definida -tudo depende da programação teatral do dia.

"Se tiver alguma peça para a gente, é prioridade. Então o casamento deve acontecer quando a agenda permitir, uma terça-feira, por exemplo", conta Marcelo, ator que conheceu Zé Celso no Teatro Oficina, em 1986. Um mês depois estavam dividindo apartamento, e assim continuam até hoje, numa relação de amor e companheirismo, em que o sexo está longe de ser uma das prioridades.

"Estamos casados pela vida que vivemos, compartilhamos tudo. Moramos juntos mas não transamos há mais de 20 anos, cada um tem seus amantes", diz Drummond, deixando transparecer que a postura libertária e dionisíaca do companheiro -e dele também- não se restringe ao discurso e às suas produções teatrais.

A decisão de oficializar a união veio por questões práticas. Personagem fundamental na história do teatro brasileiro e um dos fundadores do Oficina, Zé Celso não tem herdeiros diretos e preocupa-se com a burocracia que seu companheiro irá enfrentar depois de sua morte (que, aliás, ele acredita estar próxima).

Segundo Marcelo, "há anos ele tem medo de morrer todos os dias", e esse temor se intensificou nos últimos tempos. Daí a opção por deixar "tudo bem certinho" para que o parceiro tenha plenos poderes na gestão do teatro, de sua obra, de sua herança, e de tudo o que lhe diz respeito. "Acho que faz sentido", diz o ator. "A gente se ama, fez tanta coisa juntos, eu cuido de tudo dele, tudo mesmo".

A festa, no Teatro Oficina (onde mais?) vai ser das grandes. Marina Lima cantará na entrada dos noivos, que se conheceram ao som de "Fullgás", um de seus hits. Daniela Mercury também confirmou presença e vai participar mostrando aos convidados uma música composta em parceria com Zé Celso.

O culto artistico-ecumênico também terá Bete Coelho encenando um trecho do musical Cacilda, espetáculo do Oficina. Mais do que convidados, atores e atrizes estão sendo chamados para participar, de alguma forma ligada ao teatro, da festa pela união dos dois.

Fernanda Montenegro ainda não confirmou que vai, e tenta uma brecha na agenda de filmagem para ser uma das oradoras da noite. Maria Bethânia estará em turnê na Europa, mas já enviou uma gravação para ser transmitida durante o casório, que terá roteiro criado pelo ator, diretor (e um dos padrinhos), Ricardo Bittencourt.

A lista de padrinhos e madrinhas já confirmados inclui a cineasta e produtora Monique Gardenberg e seu marido, o produtor Raymond Rebetz, o deputado Eduardo Suplicy (PT), a diretora teatral e poeta Catherine Hirsch, a atriz e ex-modelo da Chanel Vera Barreto Leite.