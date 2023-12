Xuxa, Sabrina Sato e Renato Aragão estarão em especial de fim de ano da Record

Foi na Record que Sabrina Sato estreou como apresentadora de programas de auditório solo, após nove anos no humorístico Pânico. Por lá, foi comandante do Programa da Sabrina e de realities como Ilha Record e Game dos Clones.

A rainha dos baixinhos gravou um vídeo para mandar um abraço aos ex-colegas e agradecer o período em que esteve por lá. Xuxa foi contratada da Record entre 2015 e 2020, e comandou programas como Dancing Brasil e The Four Brasil.

