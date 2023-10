Xuxa, que volta ao cinema como estrela após 14 anos, diz que não é atriz

"Uma Fada Veio me Visitar" traz a apresentadora no papel de uma fada desengonçada, que passou os últimos 35 anos dormindo e agora precisa provar seu valor ao ajudar uma adolescente que vive dilemas clássicos dessa fase da vida, das intrigas com garotas populares aos primeiros amores.

"E esse caminho de fazer um filme através de um livro brasileiro é bacana, porque dá força para a leitura e força para o cinema", diz Xuxa, com sua cachorrinha Doralice, da qual é inseparável, no colo.

O longa-metragem, uma adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças, marca seu retorno às telonas num momento de fragilidade do cinema nacional, que espera uma recuperação pós-pandemia.

Foi nessa tecla que Xuxa bateu durante o evento de lançamento de "Uma Fada Veio me Visitar", na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

