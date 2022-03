Xuxa posta imagens de Bolsonaro e dispara: 'Machista, preconceituoso'

Essa não é a primeira vez que Xuxa se posiciona contra o presidente. No final do ano passado, ela chegou a pedir que apoiadores dele parassem de segui-la na rede social. Na ocasião, Bolsonaro respondeu pedindo que os apoiadores de Xuxa também deixassem seu perfil.

No vídeo que acompanha a frase, aparece uma cena ficcional em que um homem humilha uma mulher durante um jantar em um restaurante. A imagem, no entanto, é seguida por cenas reais de Bolsonaro usando termos semelhantes contra mulheres.

"Nada, nem ninguém pode dizer que está fora de um contexto. Machista, preconceituoso, ignorante... qualquer ser humano que faz isso é qualificado assim, mas aqui no Brasil ele é mito", afirmou a apresentadora em seu perfil no Instagram.

