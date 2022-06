Xuxa entra na Justiça contra inquilino caloteiro e pede R$ 227 mil em processo

A equipe de advogados da apresentadora estipulou o valor da causa em R$ 227.563,53, que equivale à soma de doze vezes o valor do último aluguel, que foi de R$ 11.580,81 mais o valor integral da cobrança sem as custas processuais.

Na petição a apresentadora afirma não ter interesse em uma audiência de reconciliação, já que todas as alternativas de acordo foram fracassadas. Ela pede na ação o despejo do inquilino por falta de pagamento, além da cobrança dos valores e rescisão contratual.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio, um acordo chegou a ser feito entre a apresentadora e o inquilino, mas, segundo a defesa de Xuxa, ele não teria honrado os compromissos, deixando assim de pagar os aluguéis de janeiro, fevereiro e abril de 2022.

O valor dos aluguéis atrasados já acumula mais de R$ 97,4 mil. O apartamento foi alugado no ano de 2014, e o aluguel chegava em cerca de R$ 11 mil mensais. Além do aluguel, o inquilino teria atrasado também os aluguéis de junho e julho, o condomínio, IPTU e demais encargos.

