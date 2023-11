Xuxa e Eliana, com liberação do SBT, estarão em especial sobre Angélica da Globo

A série completa vai misturar trechos documentais sobre a trajetória da apresentadora com conversas gravadas com outras mulheres

A homenagem a Angélica terá 5 episódios de meia hora, exibidos às quintas-feiras no canal GNT e no streaming. Uma edição mais curta poderá aparecer no Fantástico.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa, Angélica e Eliana se reuniram para gravar o programa Angélica: 50 e Tanto, uma homenagem a apresentadora que vai ao ar no canal GNT e no Globoplay.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.