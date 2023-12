Xuxa diz que é adepta dos vibradores e que usa com Junno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa, 60, abriu o jogo sobre como tem sido fazer sexo na maturidade. Casada com o ator e cantor Junno Andrade, 60, ela disse gostar bastante de usar brinquedos eróticos na hora da transa, e que o marido até já chama seus vibradores de "companheiros".

"Eu sou adepta dos toys, adoro e compro muito", contou ao jornal O Globo. "Tenho amigos que, quando viajam, me avisam o que saiu de novo e eu digo para trazer. Gosto de um que suga e treme ao mesmo tempo. É maravilhoso."

"O Ju, quando a gente viaja, já fala: 'Pegou os meus companheiros?' (risos). Ele é muito cabeça aberta, evoluído", avaliou a apresentadora. "Estamos juntos há 11 anos. Uso com ele e sozinha. Às vezes, acabamos de transar, e o Ju fala para eu pegar meu brinquedinho."

Xuxa disse que essa liberdade no sexo (seja para praticá-lo ou para falar dele) é algo recente em sua vida. "Demorei um pouco para me conhecer, me descobri usando o chuveiro", lembrou. "Acho que todas as filhas deveriam dar vibradores para as mães."

A apresentadora ainda afirmou que não se acha sexy. "Mas o Ju acha (risos)", celebrou. "Tenho um pouco de trava, me olho e enxergo os defeitos, minha cobrança é grande. Aí eu tenho um cara do meu lado que passa por mim e fala: 'Oh, gostosa'. Sou bastante crítica, é raro ver uma foto minha e falar: Nossa, que legal'. Não me vejo como uma mulher bonita, nunca achei."

A entrevista foi realizada ao lado das amigas Luiza Brunet, 61, e Zezé Motta, 79, refazendo uma foto para a qual posaram juntas em 1996. Brunet, que foi vítima de violência doméstica do ex-marido, o empresário Lírio Parisotto, disse que também usa vibrador.

"O meu último relacionamento foi tão traumático que me dei férias, não assumi mais ninguém", lamentou. "De vez em quando, tenho meus casos. Mas sou livre, não tenho cobrança e não cobro. É importante toda mulher conhecer o próprio corpo e usufruir dele. E usar vibrador. Adoro tomar vinho e fazer sexo comigo mesma."

Já Zezé disse não ser adepta dos brinquedinhos. "Tenho um namorado de 64 anos. Ele é produtor e professor de teatro. Tinha medo de envelhecer sozinha e agradeço a Deus por estarmos unidos", contou. "Somos parceiros e o sexo é maravilhoso. Sempre fui muito namoradeira (risos). Sobre vibrador, quando usei, no passado, não funcionou comigo. Mas tudo pelo prazer! Tem um truque do chuveiro que é legal (risos)."