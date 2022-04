Xuxa diverge de fã apoiadora do presidente Jair Bolsonaro

"Nada, nem ninguém pode dizer que está fora de um contexto. Machista, preconceituoso, ignorante... qualquer ser humano que faz isso é qualificado assim, mas aqui no Brasil ele é mito", afirmou a apresentadora em seu perfil no Instagram.

Desde 2021, a apresentadora, que nunca foi de se posicionar politicamente, engrossou o coro das personalidades que defendem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e o criticam publicamente. Em março deste ano, ela afirmou que é inaceitável e inadmissível a forma como ele trata as mulheres.

Nas imagens, a rainha dos baixinhos aparece dentro de um carro com um cachorro conversando com a mulher. "Ué, Tucca, vem falar comigo? Tu não é Bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?", diz Xuxa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a apresentadora Xuxa Meneghel, 59, divergindo de uma fã apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). A legenda do vídeo diz que a rainha dos baixinhos se recusou a tirar foto com a mulher, mas a assessoria da apresentadora nega.

