Xuxa chora no Altas Horas: 'Não precisei morrer para ser homenageada'

"Essas histórias que vocês me falaram, e que me envolvem, essas histórias me ajudam a escrever a minha história. Se vocês acham minha história bonito, é porque ela é contada através de vocês", afirmou Xuxa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Eu não sei se eu mereço". Xuxa Meneghel não conseguiu segurar às lágrimas durante a gravação do especial de homenagem ao seu aniversário de 60 anos, no programa Altas Horas, da TV Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.