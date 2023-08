Xuxa aparece como 'Barbie brasileira' no New York Times e faz mea culpa

Apesar da apresentadora culpar a produção do programa no documentário, na entrevista ela admitiu que também assinou embaixo das decisões tomadas pelos seus superiores. "Deus, que trauma eu causei na cabeça de algumas crianças", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa foi tema de uma reportagem do jornal americano The New York Times nesta terça-feira (15). A apresentadora, citada como "a maior estrela da televisão brasileira", falou sobre sua carreira como rainha dos baixinhos.

