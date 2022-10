Xuxa adere campanha para ajudar Complexo do Alemão e usa boné alvo de fake news

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel apareceu no Stories do Instagram, nesta sexta-feira (21), com o boné alvo de fake news usado por Lula (PT) durante uma visita ao Complexo do Alemão, no Rio, no feriado do Dia de Nossa Senhora de Aparecida, 12 de outubro.

Perfis de apoiadores de Jair Bolsonaro (PT) chegaram a divulgar que a sigla estampada no acessório, CPX, faria referência a uma facção criminosa que atua no conjunto de favelas da Zona Norte carioca. Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições presidenciais 2022 no próximo dia 30.

"CPX = Complexo, usado para definir conjunto de comunidades. Exemplo: Complexo do Alemão e Complexo da Maré", escreveu Xuxa. "QUER UM BONÉ DO CPX? Ao doar uma cesta básica no valor de R$150,00 ou mais, você ajuda o Complexo e ainda ganha o boné do momento! Confira o passo a passo de como garantir o seu no Voz Comunidades", disse ela, que fez questão de elogiar a iniciativa do líder comunitário Rene Silva e agradecer o presente: "Amei. Obrigada".

Rene nasceu e cresceu no Morro do Adeus, uma das comunidades do Complexo do Alemão. Jornalista e ativista, ele criou a ONG Voz das Comunidades em 2005 e o projeto resolveu incentivar a doação de cesta básica para as famílias em situação de vulnerabilidade do conjunto de favelas da Zona Norte. O doador ganha um boné com sigla CPX. Além de Xuxa, Felipe Neto, Caio Blat e Tico Santa Cruz fizeram questão de exibir o boné nas redes.

CPX é usado por moradores e por órgãos oficiais para se referir a regiões do Rio de Janeiro que contam com um grupo de favelas. CPX Alemão (Complexo do Alemão), CPX Penha (Complexo da Penha), CPX Maré (Complexo da Maré) CPX Salgueiro (Complexo do Salgueiro) são alguns dos exemplos. A sigla já foi citada pelo perfil oficial da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e consta no resumo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo estadual para 2023.