Xanddy anuncia saída do Harmonia do Samba e carreira solo

Xanddy é vocalista do grupo desde 1998, quando tinha 19 anos. Nascido em Salvador, o cantor começou a carreira artística na adolescência e já foi cantor do grupo de pagode Gente da Gente.

Xanddy não explicou se o grupo continua com outra formação ou deixará de existir. Disse, no entanto, que o Harmonia do Samba continuará vivo nele e que a história da banda será resguardada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Xanddy, 43, anunciou nesta quarta-feira (14) que, a partir de outubro, deixará o grupo Harmonia do Samba e seguirá carreira solo. Ele passa a adotar o nome Xanddy do Harmonia e manterá a banda e a equipe ao seu lado.

