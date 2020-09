Will Smith prepara duas temporadas de 'Um Maluco no Pedaço'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Definitivamente, a série "Um Maluco no Pedaço" vai voltar após mais de 30 anos. Principal ator do humorístico, o ator Will Smith, 51, confirmou que uma nova leva de episódios está por vir.

Em seu canal no YouTube, na tarde desta terça-feira (8), Smith bateu um papo com os criadores e diretores da série e revelou a novidade em primeira mão aos fãs.

"Estou neste negócio há 30 anos e isso não acontece. Eles encomendaram duas temporadas completas de 'Um Maluco no Pedaço' com base na qualidade da ideia e no trabalho que fizeram", disse o ator.

A partir de agora, ele afina os detalhes com uma streaming de nome Peacock para a veiculação do material. Mas o ator chegou a conversar com plataformas de streaming para a compra dos direitos como Netflix e HBO.

Os rumores de que isso de fato poderia acontecer se reforçaram após um trailer de como estariam os personagens nos dias de hoje surgiu na internet (veja abaixo).

Os episódios foram exibidos originalmente nos Estados Unidos na década de 1990 e o SBT reproduzia pelo Brasil.