Will Smith diz que já sonhou em ter 'harém' de namoradas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Will Smith, 53, contou que já sonhou em ter um "harém de namoradas" repleto de celebridades, em entrevista a revista GQ. "Não sei onde vi isso ou alguma coisa quando era adolescente, mas a ideia de viajar com 20 mulheres que eu amei e cuidei, e tudo isso me pareceu uma ótima ideia", disse.

Smith continuou dizendo que sua fantasia incluía a atriz Halle Berry, 55, que já foi vencedora do Oscar de melhor atriz, e a bailaria Misty Copeland, 39. O artista também disse que chegou a falar sobre o harém com a coach Michaela Boehm como um exercício.

"O que [Boehm] estava fazendo era essencialmente limpar minha mente, deixando-a saber que estava tudo bem ser eu e ser quem eu era", relembrou. "Era normal pensar que Halle é bonita. Não me torna uma má pessoa o fato de eu ser casado e achar Halle linda."

Smith ainda elaborou: "Esse foi realmente o processo pelo qual Michaela me fez passar para que eu percebesse que meus pensamentos não eram pecados e mesmo agir com base em um pensamento impuro não me tornava um pedaço de merda."

Também na entrevista, Smith confirmou que seu casamento com Jada Pinkett Smith, 50, deixou de ser monogâmico e que, atualmente, o casal vive um relacionamento aberto. "Jada nunca acreditou em casamento convencional", explicou.

"Ela tinha membros da família que viviam um relacionamento não convencional. Então ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci". "Houve discussões intermináveis e significativas sobre o que é perfeito em uma relação", disse.

"Na maior parte do nosso relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, mesmo não pensando na monogamia como a forma de relacionamento mais perfeita". O ator é pai de três filhos, sendo Jaden, 23, e Willow, 20, fruto do relacionamento com Jada, e Trey, 28, com a ex-esposa Sheree Zampino.