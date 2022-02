Whindersson se desculpa com pai de Luísa Sonza por comentários negativos sobre mãe de cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma confusão tem girado em torno dos núcleos familiares de Whindersson Nunes e o de suas ex-namoradas, a cantora Luísa Sonza e a influenciadora Maria Lina Deggan. Tudo por conta de comentários em um podcast da mãe do humorista, Valdenice, que revelou que não aprovava as duas ex-noras e que uma família seria pior do que a outra.

O pai de Luísa, Cézar Sonza, foi às redes sociais e se disse chateado com a repercussão. Em vídeo, afirmou que tem muito carinho por Nunes e que não queria ter de mais uma vez falar sobre o relacionamento dos dois.

Na mesma postagem, Whindersson pediu perdão ao ex-sogro pelos comentários da mãe. "Seu Cézar, mil desculpas por isso e por todo o transtorno até hoje. Perdão mesmo por tudo o que eu causei e causo, isso não vai mais acontecer", escreveu Whindersson.

Recentemente, a mãe de Whindersson, Valdenice Nunes, participou do podcast Iel Cast e disse que não gostava das famílias das ex-noras, Luísa Sonza e Maria Lina Deggan, esta última com quem o humorista teve um filho, mas que morreu logo após o parto.

Em trecho de vídeo que circula pela internet, Valdenice disse que a família de Maria Lina era "pior do que a primeira [a de Sonza]. "Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: 'Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza]", disse.

O próprio Nunes foi às redes sociais para dizer que estava "morto de vergonha" sobre o comentário que viralizava na internet. Ele também comentou no Instagram do colunista Hugo Gloss sobre o assunto. "Eu já falei para a minha mãe que o maior pesadelo da minha vida era familiar se metendo na minha vida na internet, e pela primeira vez isso está acontecendo. Mas não vai mais acontecer, essa entrevista não vai sair", disse.

O podcast cancelou a entrevista e publicou uma nota de esclarecimento que diz que o episódio com a mãe de Whindersson não iria mais ao ar. Ele seria veiculado no dia 23 de fevereiro, mas a equipe preferiu não divulgar mais para preservar a saúde mental dos envolvidos.

Valdenice se desculpou. A mãe de Sonza, Eliane, preferiu não entrar em polêmica. "Sempre vou falar e promover o bem, o amor a paz e nunca a guerra", escreveu em postagem. Maria Lina publicou Stories elogiando os pais e elencando todas as qualidades deles. "Ninguém é perfeito, mas a gente se ama e eles são minha base mais sólida", disse.