Whindersson Nunes perde luta (de novo) e vira meme

O humorista é um dos embaixadores do movimento de celebridades que se desafiam nos ringues. Somam-se a ele o ex-BBB Kléber Bambam e os funkeiros MC Gui e Nego do Borel.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A derrota de Whindersson Nunes em uma luta de boxe neste sábado (14) repercutiu nas redes sociais. Ele perdeu para o youtuber americano My Mate Nate e seu nome foi um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Internautas fizeram piadas e também criticaram o humorista por seu desempenho.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.