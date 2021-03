Whindersson Nunes e Maria Lina revelam nome do primeiro filho

"João Miguel é lindo, [é nome] de príncipe, de anjo, nome de rua, de tudo no mundo [que] dá certo com João Miguel. E que fique aqui o exemplo aos pais para botarem nome decente nos seus filhos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Whindersson Nunes, 26, revelou na noite desta quarta-feira (10) o nome do seu primeiro filho com a noiva, Maria Lina Deggan, 22. "Vou ter que decepcionar mas não vai ser Jeredy", brincou o humorista em publicação no Instagram. "Vai se chamar João Miguel", anunciou.

