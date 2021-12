Whindersson Nunes diz que pensa em trabalhar mais dois anos antes de parar

"Quantos lugares viajou?", questionou um fã. "Mais de 40 países", respondeu Whindersson, escrevendo como legenda de um vídeo no qual ele mergulha no mar, pulando de um barco. Recentemente, o humorista divulgou o vídeo de uma segunda música que fez em homenagem ao filho que perdeu, João Miguel.

A quantidade grande de trabalho o fez conhecer o mundo. Ele revelou que já viajou por um grande número de países. Ele contou a informação em uma conversa com seus fãs, onde eles poderiam mandar perguntas através do Instagram.

"Sair me demanda muita energia física mesmo, ontem eu tirei tanta foto e sempre alguém supondo: 'você não consegue curtir'. Curto sim, não me incomodo com o que eu pedi pra Deus (...) Só queria que a minha energia fosse tão maior", emendou Nunes.

