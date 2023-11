Wanessa e Camilla Camargo defendem o pai Zezé

A tensão começou a partir de desavenças supostamente publicadas por Graciele em um perfil fake nas redes sociais. Igor criticou a postura do pai, que defendeu a noiva. Amabylle, noiva do filho, foi uma das atingidas pelos supostos ataques virtuais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a desavenças familiares com Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, as duas filhas do sertanejo, Wanessa e Camilla Camargo, saíram em defesa do pai nesta quarta-feira (8).

