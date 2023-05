Wanderléa faz shows em SP com hits e canções do seu disco de chorinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Wanderléa, que lança álbum com clássicos do chorinho brasileiro nesta sexta-feira (12), vai celebrar o novo trabalho em shows no Sesc Pinheiros, em 20 e 21 de maio.

No disco "Wanderléa Canta Choros", já disponível nas plataformas, a ícone da Jovem Guarda revisita seu início de carreira, quando era acompanhada por um dos mais importantes grupos de choro da época, o Regional do Canhoto, e realiza seu projeto de valorização do gênero.

O novo trabalho traz sucessos da carreira, mas conta com a canção inédita "Um Chorinho para Wandeca", composta por Douglas Germano e João Poleto em homenagem à relação da cantora com o gênero.

O álbum conta com sete arranjadores, entre eles, Cristovão Bastos e Toninho Ferragutti, o próprio João Poletto e Milton de Mori, referências do choro paulista, e Angelo Ursini, professor da Escola Portátil de Música na Holanda, além da participação especial de Hamilton de Holanda no single "Delicado", canção de Waldir Azevedo e Ary Vieira.

Os ingressos para os shows dos dias 20 e 21 de maio podem ser adquiridos no site do Sesc ou nas bilheterias das unidades. A cantora ainda realiza uma apresentação no Sesc Santos, no dia 26 de maio, às 20h.

WANDERLÉA CANTA CHOROS

Quando: Sáb. (20) e dom. (21), às 18h

Onde: Sesc Pinheiros - r. Paes Leme, 195, Pinheiros, zona oeste

Preço: R$ 15 (credencial plena) e R$ 50 (inteira), em Sesc Pinheiros

Link: https://www.sescsp.org.br/programacao/wanderlea-canta-choros/