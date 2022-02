Vyni reclama de tosse recorrente há dois dias dentro do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faz dois dias que Vyni reclama de uma tosse recorrente dentro do Big Brother Brasil (Globo). Na madrugada desta terça-feira (1), ele voltou a reclamar para os colegas.

Ele contou que estava tomando medicação, mas que talvez ela não estivesse fazendo efeito. Pelas redes sociais, internautas especulam que possa ser um sintoma de coronavírus. Procurada, a Globo ainda não havia respondido sobre o assunto.

O nome de Vyni ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Outros participantes já demonstraram alguns sintomas na casa como Tiago Abravanel e Bárbara.

Eliminado na última terça-feira (25), Luciano Estevan, 28, recebeu diagnóstico positivo para Covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta (28) pela apresentadora Ana Clara Lima, 24, que entrevistaria o ex-BBB no quadro "Fora da Casa" do Rede BBB, transmitido no Gshow.

"Infelizmente o Luciano testou positivo pra Covid, a gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo então ele não pode estar presente no estúdio aqui com a gente hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação pra você", disse Lima.

O brother esteve presente no programa "A Eliminação" (Multishow) transmitido ao vivo na noite de quarta-feira (26), e comandado por Bruno de Luca, 39, e Ana Clara. A única participação do Luciano que não foi presencial foi no Mais Você, já que Ana Maria Braga, 72, grava dos estúdios Globo de São Paulo.