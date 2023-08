Vou sentir muita saudade daquele colo, diz Mariana Ximenes no velório de Aracy Balabanian

Your browser does not support the video tag.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O velório de Aracy Balabanian, que acontece nesta terça-feira (8) chuvosa no Rio de Janeiro, reúne atores e celebridades. Uma delas é Mariana Ximenes. Emocionada, a atriz diz que aprendeu muito em cena com a artista, mas também recebeu lições de vida, que vai levar para sempre.

"A generosidade, a alegria, sabedoria, humor. E o colo aconchegante dela, vou sentir muita saudade", contou em meio à lagrimas.

As duas trabalharam juntas em "Passione" (2010) e seguiram próximas desde então. Em 2012, Aracy foi uma das artistas que prestigiou Mariana na estreia do espetáculo "Os Altruístas", no Rio de Janeiro.

Por volta das 11h30, parte do caixão foi coberto com a bandeira da Armênia, país de origem de seu pai. Outro artista que compareceu foi Luis Miranda, que reafirmou o carinho que sentia pela atriz.

"Ela era a dinda de todo mundo, uma pessoa que nasceu com a predisposição de ser legal", comentou ele no velório da artista, no Teatro Municipal, no Rio.