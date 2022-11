'Vortex', de Gaspar Noé, é retrato dispensável do fim de uma vida

Desde então veremos duas imagens separadas por esse fio. Pode ser a mulher caminhando por Paris um tanto a esmo, entrando e percorrendo as estantes de uma farmácia, no lado esquerdo do quadro, enquanto à direita o marido levanta-se aturdido com a ausência da mulher e sai ao seu encalço. Logo saberemos que ela está mal. Sofre de uma doença neurológica degenerativa. Um mal sem cura.

